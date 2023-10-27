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Митрофанов: Россия может вернуться к международным турнирам только с разрешения ФИФА

27 Октября 2023 • 17:19 Комментировать

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о реакции ФИФА на возможную смену конфедерации.

«Мы можем поменять конфедерацию. Но доступ к международным соревнованиям получаем, только если есть разрешение от ФИФА. Мы можем быть включены в АФК, но останемся в том же статусе, что и сейчас», — приводит слова чиновника «РБ Спорт».

Также Митрофанов рассказал, что причина, по которой РФС остаётся в УЕФА, связана с шагами навстречу со стороны руководства европейского футбола.

Напомним, что с февраля прошлого гожа российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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