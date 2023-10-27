Митрофанов - о сборной России: «Тяжело выкладываться, когда не понимаешь, ради чего играешь»

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов поделился мнением о месте сборной России в рейтинге ФИФА. Команда занимает 39-ю строчку.

«Выкладываться из последних сил, когда не всегда понимаешь, ради чего ты играешь, тяжело. В том числе поэтому рейтинг не улучшился. Наша задача - совсем другие места в рейтинге», - передает слова Митрофанова «РИА Новости».

В октябре сборная России сыграла две товарищеские встречи против африканских команда. Подопечные Валерия Карпина одержали победу над Камеруном (1:0) и сыграли вничью с Кенией (2:2).

Напомним, что Россия отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.