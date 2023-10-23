​Сейшелы и Танзания – в числе возможных соперников сборной России

В условиях санкций сборная России сейчас проводит только товарищеские матчи. При этом находить соперников для них Российскому футбольному союзу непросто – многие сборные заняты официальными матчами, плюс некоторые страны не хотят пересекаться с россиянами.

По информации «Матч ТВ», в 2024 году соперниками сборной России могут стать команды Сейшельских островов, Танзании, Занзибара, Судана и Сенегала. Отмечается, что представители федераций этих стран имели контакты с РФС. При этом точные даты возможных матчей пока что не обсуждались.

Отметим, что в октябре сборная России в товарищеских матчах обыграла Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).