Пономарёв: «Матч с Занзибаром - унижение для сборной России»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о возможном товарищеском матче между сборными России и Занзибара.

«Надо в Азию уходить и всех иностранцев выгнать из России. У нас есть хорошие российские игроки. Пусть еще подумают о том, чтобы играть с Занзибаром. Просто унижение какое-то», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Ранее появилась информация, что спарринг России и Занзибара может пройти в следующем году.

В октябре подопечные Валерия Карпина сыграли две товарищеские встречи. Россияне победили Камерун со счетом 1:0 и не смогли выявить победителя с кенийцами (2:2).