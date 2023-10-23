Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Занзибар подтвердил переговоры с РФС

23 Октября 2023 • 12:38 Комментировать

Сулейман Джабир, который занимает пост главы федерации футбола Занзибара, прокомментировал новость о возможной организации товарищеского матча против национальной команды России.

«Мы обсуждали с РФС такую возможность. Продвигаемся в этом вопросе. Речь идет о проведении матча в России. Но потом, если ваша команда захочет, мы будем рады принять ее с ответным визитом», - приводит слова президента федерации «Спорт-Экспресс».

В октябре сборная России провела две товарищеские встречи – против Камеруна и Кении. У первого соперника подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 1:0, а со вторым расписали ничью – 2:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС сборная Занзибара Сулейман Джабир
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Октября
12:38 · Чемпионат мира 2026
Занзибар подтвердил переговоры с РФС
10:29 · Чемпионат мира 2026
Сергеев - о матче России против Кении: «Результат такой, какой есть»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Сергеев высказался о дебюте за сборную России
09:32 · Чемпионат мира 2026
Матыцин: «Хочется более яркой и результативной игры от сборной России»
08:12 · Чемпионат мира 2026
Сборная России может провести матч с участником ЧМ-2022 1
22 Октября
13:59 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Тюкавину нужно показать, что он должен вызываться в сборную»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Немного устал из-за длительных перелётов»
09:24 · Чемпионат мира 2026
Маричаль: «Матч между Россией и Уругваем - хорошая идея»
21 Октября
21:23 · Чемпионат мира 2026
Сборная Уганды не против провести товарищеский матч с Россией в ноябре
20:54 · Чемпионат мира 2026
Защитник «Локомотива» Сильянов: Положительно оцениваю проведенное в сборной время
10:32 · Чемпионат мира 2026
Гвинея готова сыграть со сборной России в 2024 году
08:25 · Чемпионат мира 2026
Назван новый потенциальный соперник сборной России
20 Октября
22:52 · Чемпионат мира 2026
Два американских города претендуют на финал чемпионата мира - 2026
22:41 · Чемпионат мира 2026
Марокко планирует принять финал чемпионата мира - 2030
18:52 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Россия должна играть со всеми командами»
Все новости
Рекомендуем