Занзибар подтвердил переговоры с РФС

Сулейман Джабир, который занимает пост главы федерации футбола Занзибара, прокомментировал новость о возможной организации товарищеского матча против национальной команды России.

«Мы обсуждали с РФС такую возможность. Продвигаемся в этом вопросе. Речь идет о проведении матча в России. Но потом, если ваша команда захочет, мы будем рады принять ее с ответным визитом», - приводит слова президента федерации «Спорт-Экспресс».

В октябре сборная России провела две товарищеские встречи – против Камеруна и Кении. У первого соперника подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 1:0, а со вторым расписали ничью – 2:2.