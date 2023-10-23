Сборная России может получить экзотического соперника

РФС ведет переговоры по организации новых товарищеских матчей для сборной России.

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», обсуждается проведение контрольной встречи против национальной команды Занзибара. Этот поединок может состояться в следующем году.

Напомним, что в октябре сборная России провела две товарищеские игры против представителей Африки. В первом поединке, состоявшемся в Москве на стадионе «ВТБ Арена», подопечные Валерия Карпина одержали минимальную победу над Камеруном со счетом 1:0. Затем сборная России в Турции сыграла против Кении. Команды расписали результативную мировую – 2:2.