Сергеев - о матче России против Кении: «Результат такой, какой есть»

Центрфорвард сборной России и петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о недавнем сопернике национальной команды – сборной Кении.

«Хорошая команда. Не только они, но и Камерун. Африканские команды сейчас хорошо играют. Так что, я думаю, была интересная игра. А результат такой, какой есть», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

Напомним, что матчи против Камеруна и Кении состоялись в этом месяце. Сначала сборная России на домашнем стадионе минимально обыграла камерунцев со счетом 1:0, а затем на нейтральном поле расписала результативную ничью с кенийцами (2:2).