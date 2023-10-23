Матыцин: «Хочется более яркой и результативной игры от сборной России»

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением об игре национальной команды страны в последних контрольных встречах.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса» он не стал оценивать выступление сборной. При этом Матыцин подчеркнул, что со стороны зрителя хотел бы видеть более ярку и результативную игру в исполнении подопечных Валерия Карпина.

В октябре сборная России провела две товарищеские встречи против национальных команд Камеруна и Кении. В первом поединке с камерунцами подопечные Карпина одержали победу со счетом 1:0, а затем расписали мировую с кенийцами – 2:2.