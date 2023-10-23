Сборная России может провести матч с участником ЧМ-2022

РФС начал переговоры с федерацией футбола Сенегала об организации товарищеского поединка между национальными сборными.

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», с большой долей вероятности такой спарринг может состояться во время ноябрьской международной паузы. Если в этот период не получится организовать игру, то она может пройти в следующем году.

Напомним, что в октябре сборная России провела две товарищеские встречи против африканских сборных. Подопечные Валерия Карпина минимально победили Камерун со счетом 1:0 и расписали мировую с Кенией (2:2).