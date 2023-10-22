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Маричаль: «Матч между Россией и Уругваем - хорошая идея»

22 Октября 2023 • 09:24 Комментировать

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль поделился мнением о потенциальном товарищеском поединке между сборными Уругвая и России.

«Матч между Россией и Уругваем - хорошая идея. Но сейчас сборная Уругвая играет в отборочном турнире ЧМ, поэтому в ноябре сыграть не получится. А так, это неплохая идея на будущее», - передает слова уругвайского футболиста «РБ Спорт».

В октябре сборная России, которая отстранена от участия в международных турнирах, провела две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина минимально победили Камерун (1:0) и сыграли вничью с Кенией (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Уругвая Николас Маричаль
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