Сборная Уганды не против провести товарищеский матч с Россией в ноябре

Пресс-секретарь Федерации футбола Уганды Хусейн Тмо высказался о возможном проведении товарищеского матча против сборной России во время ноябрьской паузы.

«Матч сборных России и Уганды возможен, мы можем сыграть в ноябре. Для этого нам нужно официальное письмо от российской стороны, но пока его нет», - приводит слова Тмо Sport24.

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

В октябре подопечные Валерия Карпина провели товарищеские матчи против сборных Камеруна (1:0) и Кении (2:2).