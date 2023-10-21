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Сборная Уганды не против провести товарищеский матч с Россией в ноябре

21 Октября 2023 • 21:23 Комментировать

Пресс-секретарь Федерации футбола Уганды Хусейн Тмо высказался о возможном проведении товарищеского матча против сборной России во время ноябрьской паузы.

«Матч сборных России и Уганды возможен, мы можем сыграть в ноябре. Для этого нам нужно официальное письмо от российской стороны, но пока его нет», - приводит слова Тмо Sport24.

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

В октябре подопечные Валерия Карпина провели товарищеские матчи против сборных Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Уганды Хусейн Тмо
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