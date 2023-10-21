Защитник «Локомотива» Сильянов: Положительно оцениваю проведенное в сборной время

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался об игре за сборную России во время октябрьских сборов.

Игрок отметил, что оценивает проведенное время хорошо для себя, ведь ему удалось отметиться результативной передачей в матче против сборной Кении (2:2).

«С Камеруном был очень хороший матч, с Кенией вышел, отдал голевую передачу. Так что положительно оцениваю», - приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

Напомним, что 23-летний футболист провел все 90 минут в матче против сборной Камеруна, а с кенийцами он вышел на поле на 84-й минуте, но и этого ему хватило, чтобы ассистировать Ивану Облякову.