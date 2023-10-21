Гвинея готова сыграть со сборной России в 2024 году

Сега Диалло, занимающий пост вице-президента Гвинейской футбольной ассоциации, поделился мнением о возможной организации товарищеской встречи против национальной команды России.

«В этом году товарищеский матч со сборной России невозможен. В будущем переговоры насчет организации встречи возможны. Футбол вне политики, а Гвинея в отличных отношениях с РФ», - передает слова Диалло Sport24.

Напомним, что в октябре сборная России провела две товарищеские встречи с африканскими командами. Подопечные Валерия Карпина победили Камерун (1:0) и расписали мировую с Кенией (2:2).