Назван новый потенциальный соперник сборной России

Министр спорта Уганды Питер Огванг заявил о готовности сборной страны провести товарищескую встречу против национальной команды России.

«Это правда. Я бы хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между Угандой и Россией. Ваша страна - моя страна. У нас исторически хорошие отношения еще со времен СССР», - приводит слова министра «РБ Спорт».

Напомним, что Россия отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В последнем контрольном матче подопечные Валерия Карпина встречались с Кенией. Спарринг прошел в Турции и завершился вничью со счетом 2:2.