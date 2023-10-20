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Чемпионат мира 2026

Два американских города претендуют на финал чемпионата мира - 2026

20 Октября 2023 • 22:52 Комментировать

ФИФА планирует выбрать место проведения финала чемпионата мира - 2026 в одном из двух городов Соединённых Штатов Америки.

По информации The Times, фаворитами являются «МетЛайф Стэдиум», находящийся на границе Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также «Стадион AT&T» в техасском Арлингтоне. Также, по слухам, матч открытия следующего мундиаля пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико, принявшем финалы чемпионата мира в 1970 и 1986 годах.

Напомним, что первый в истории мундиаль с участием 48 команд состоится в США, Мексике и Канадой летом 2026 года.

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