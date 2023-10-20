Марокко планирует принять финал чемпионата мира - 2030

Марокко планирует принять финал юбилейного чемпионата мира в 2030 году, несмотря на планы провести решающий матч в испанском Мадриде.

По информации The Times, руководители заявки африканской страны намерены продвигать идею проведения финала у себя, аргументируя это тем, что ранее в Африке проводился лишь один чемпионат мира.

Напомним, что Испания и Марокко станут хозяевами юбилейного мундиаля вместе с Португалией, Уругваем, Аргентиной и Парагваем. По изначальной информации, решающий матч турнира должен пройти на стадионе «Сантьяго Бернабеу».