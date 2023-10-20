​Месси и сборную Аргентины не лишат кубка мира

Алехандро Гомес был дисквалифицирован на два года за провал теста на допинг. Полузащитник сдал положительный тест ещё в ноябре, что, конечно, вызвало большие вопросы, ведь Гомес затем играл за сборную Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Там «альбиселесте» завоевали трофей, обыграв в финале Францию.

Впрочем, сборную Аргентины не лишат кубка мира, о чём на своих страницах пишет Mundo Deportivo. Отмечается, что наказание не имеет обратной силы и вступает в действие только после уведомления футболиста.

Напомним, что в конце сентябре 35-летний Алехандро Гомес подписал контракт с «Монцей». Теперь же футболист получил длительное отстранение от футбола.