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​Месси и сборную Аргентины не лишат кубка мира

20 Октября 2023 • 17:52 Комментировать

Алехандро Гомес был дисквалифицирован на два года за провал теста на допинг. Полузащитник сдал положительный тест ещё в ноябре, что, конечно, вызвало большие вопросы, ведь Гомес затем играл за сборную Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Там «альбиселесте» завоевали трофей, обыграв в финале Францию. 

Впрочем, сборную Аргентины не лишат кубка мира, о чём на своих страницах пишет Mundo Deportivo. Отмечается, что наказание не имеет обратной силы и вступает в действие только после уведомления футболиста.

Напомним, что в конце сентябре 35-летний Алехандро Гомес подписал контракт с «Монцей». Теперь же футболист получил длительное отстранение от футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Алехандро Гомес
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