«Золотой мяч» так и остался несбывшейся мечтой: Почему Неймар не реализовал свой потенциал

В октябрьском матче Неймар получил тяжёлую травму, которая, кажется, ставит крест на его карьере. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» начинает подводить итоги карьеры бразильца.

Неймар был талантом, но полностью не реализовался

О Неймаре весь футбольный мир знал и говорил, когда он ещё не приехал в Европу. В 17 лет он дебютировал в «Сантосе», а уже в 18 мог поехать на чемпионат мира-2010. В частности, этого требовал Пеле, а один из телеканалов собирал подписи. Дунга не стал брать юношу в ЮАР как раз из-за возраста. Через четыре года на домашнем мундиале Неймар уже был, причём в статусе главной звезды сборной Бразилии, которая принимала турнир.

За год до этого форвард перебрался в «Барселону», где стал участником легендарного атакующего трио MSN. В 2015 году Неймар выиграл Лигу чемпионов. Карьера бразильца вообще складывалась так, что он шёл к статусу топ-звезды. Неймар должен был быть следующим после Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и Кака бразильцем, который завоевал бы «Золотой мяч». Однако уже можно с уверенностью говорить – этого не случилось. Успех в 2015-м так, видимо, и останется единственным для Неймара в Лиге чемпионов.

Переход в «ПСЖ» как очевидная причина, что талант не реализован

Основой причиной, почему Неймар не реализовал талант в полной мере, принято считать переход в «ПСЖ». В 2017-м бразилец захотел выйти из тени Лионеля Месси в «Барселоне», чтобы стать лидером другого клуба. Неймар хотел выиграть Лигу чемпионов в статусе главной звезды команды. Однако выбор бразильца оказался неудачным.

С одной стороны, «ПСЖ» при всех деньгах так и не выиграл Лигу чемпионов. Более того, парижане часто останавливались на ранних подступах плей-офф. Лишь однажды французский клуб добрался до финала, но в сезоне, когда из-за ковида стадии турнира состояли из одного матча и тогда «Золотой мяч» не вручался вовсе. С другой стороны, в «ПСЖ» Неймар попал в тень Килиана Мбаппе – одного из лучших игроков современности. Причём в Париже, кажется, делали ставку именно на французского юношу как лицо проекта.

Травмы мешали Неймару

Однако другая и не менее важная причина, почему Неймар так и не реализовал свой талант в полной мере – это травмы. Довольно часто в решающий момент бразилец получал то или иное повреждение, из-за чего не мог помочь своей команде. Все помнят, что на домашнем мундиале Неймар получил тяжёлое повреждение в четвертьфинале. Без него сборная Бразилии позорно уступила немцам в полуфинале чемпионата мира. Никто не знает, как сложился бы тот матч, будь Неймар на поле.

В прошлом сезоне бразилец не смог сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, годом ранее он смог провести лишь несколько минут в первой игре этой стадии, «ПСЖ» без него вылетал. Из-за повреждений Неймар с трибуны смотрел, как парижане не могли пройти этот этап турнира в 2018-м и 2019 годах.

Можно сколько угодно говорить про симуляции Неймара, но факт в том, что он получал довольно много травм, причём зачастую в решающий момент сезона. Когда же бразилец был здоров, то «ПСЖ» в 2020-м добрался до финала, а в 2021-м – до полуфинала Лиги чемпионов (правда, тогда он также не смог сыграть в матчах стадии 1/8). В целом из-за различных болячек Неймар пропустил более 100 матчей в составе парижан.

Причиной травм многие считают сумасшедший перегруз в юности. До достижения 21 года Неймар провёл 225 матчей! Бразилец в этом смысле не уникален. Майкл Оуэн тоже был вундеркиндом, которого потом замучили травмы. Более свежий пример – Ансу Фати, который начал играть совсем ребёнком, а теперь никак не может провести полноценный сезон.

Последняя травма ознаменует конец карьеры?

В недавнем матче за сборную Бразилии Неймар получил тяжелейшую травму. Разрыв крестообразных связок и порванный мениск – это очень сложное повреждение даже в более молодом возрасте. Неймару же в феврале исполнится 32 года. Отдельный вопрос – это набор формы. В Саудовской Аравии с учётом специфического уровня футбола вернуть былые кондиции будет сложно.

Реклама

Неймар мечтает сыграть на чемпионате мира–2026. Однако теперь его перспективы выглядят не очень высокими. Всё идёт к тому, что бразилец восстановится, вернётся на родину и тихо завершит карьеру. Без «Золотого мяча», без победы на чемпионате мира и всего с одной Лигой чемпионов. Огромный талант, который в памяти останется одним из многих.

Роман Андреев