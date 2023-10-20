В РФС ответили на вопрос о будущем Карпина в сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном подписании нового трудового соглашения с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Наш президент неоднократно говорил, что у нас есть доверие к главному тренеру, мы удовлетворены его работой. Пока не время поднимать вопрос продления контракта», - передает слова генсека ТАСС.

Срок действующего контракта между Карпиным и национальной командой рассчитан до августа следующего года. Он занимает пост главного тренера с июля 2021 года.

В последнем матче под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Кенией со счетом 2:2.