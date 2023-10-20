Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В РФС ответили на вопрос о будущем Карпина в сборной России

20 Октября 2023 • 11:47 Комментировать

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном подписании нового трудового соглашения с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Наш президент неоднократно говорил, что у нас есть доверие к главному тренеру, мы удовлетворены его работой. Пока не время поднимать вопрос продления контракта», - передает слова генсека ТАСС.

Срок действующего контракта между Карпиным и национальной командой рассчитан до августа следующего года. Он занимает пост главного тренера с июля 2021 года.

В последнем матче под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Кенией со счетом 2:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Максим Митрофанов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Октября
11:59 · Россия. Премьер-лига
Талалаев — о Карпине: «Совмещение постов вредит и сборной России, и клубу»
11:47 · Чемпионат мира 2026
В РФС ответили на вопрос о будущем Карпина в сборной России
09:52 · Чемпионат мира 2026
В Египте готовы провести матч с Россией
08:58 · Чемпионат мира 2026
Хохлов: «Сборная России должна жить и играть»
19 Октября
22:41 · Чемпионат мира 2026
Деменко: «По уровню сборная Кении показала, что не так сильно отстаёт от нас» эксклюзив
21:28 · Чемпионат мира 2026
Тьяго Силва заявил, что не завершал карьеру в сборной Бразилии
19:29 · Чемпионат мира 2026
ФИФА планирует провести большинство матчей ЧМ-2030 в Испании
19:21 · Чемпионат мира 2026
​Мостовой – о сборной России: «Если все нормальные сборные заняты, можно и не собираться в ноябре»
19:12 · Чемпионат мира 2026
«Аль-Хиляль» может получить компенсацию от ФИФА из-за травмы Неймара
18:45 · Чемпионат мира 2026
Гунько — о возможном возвращении Дзюбы в сборную: Не вижу смысла обсуждать это
18:15 · Чемпионат мира 2026
Винисиус поддержал травмированного Неймара
17:57 · Чемпионат мира 2026
Тормена: Я хотел бы увидеть матч между сборными России и Бразилии
17:48 · Россия. Премьер-лига
В РФС сообщили, что Карпин покинет «Ростов», когда сборную России допустят до турниров
17:01 · Чемпионат мира 2026
Нигматуллин: «Лучше спарринговаться со сборной Мальдив или Кубы, чем не играть вообще»
16:57 · Медиалига
​В РФС высказались о возможном матче сборной России против сборной Медиалиги
Все новости
Рекомендуем