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В Египте готовы провести матч с Россией

20 Октября 2023 • 09:52 Комментировать

Министр спорта Египта Ашраф Субхи высказался относительно возможной организации товарищеского поединка против национальной сборной России.

«Египетская команда как была готова встретиться со сборной России, так всегда будет к этому готова. У нас хорошие отношения. Если поступит предложение, я поддержу проведение такого матча», - передает слова политика «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России может проводить исключительно товарищеские матчи из-за дисквалификации от УЕФА и ФИФА. В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина сыграли против национальной команды Кении. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Египта Ашраф Субхи
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