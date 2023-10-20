В Египте готовы провести матч с Россией

Министр спорта Египта Ашраф Субхи высказался относительно возможной организации товарищеского поединка против национальной сборной России.

«Египетская команда как была готова встретиться со сборной России, так всегда будет к этому готова. У нас хорошие отношения. Если поступит предложение, я поддержу проведение такого матча», - передает слова политика «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России может проводить исключительно товарищеские матчи из-за дисквалификации от УЕФА и ФИФА. В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина сыграли против национальной команды Кении. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.