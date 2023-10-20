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Хохлов: «Сборная России должна жить и играть»

20 Октября 2023 • 08:58 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о товарищеских матчах национальной сборной России.

«Отменять ноябрьский сбор ни в коем случае нельзя. Сборная должна жить и проводить игры. Другое дело - с какими соперниками. В данной ситуации мы выбирать не можем», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в октябре сборная России провела два товарищеских поединка. Сперва подопечные Валерия Карпина на домашнем стадионе «ВТБ Арена» минимально победили Камерун (1:0), а затем на нейтральном поле расписали голевую ничью с Кенией (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Хохлов
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