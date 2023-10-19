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Деменко: «По уровню сборная Кении показала, что не так сильно отстаёт от нас» эксклюзив

19 Октября 2023 • 22:41 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым оценил выступление сборной России в матче против Кении.

«Я могу сравнить матч с Кенией с матчем, когда наша сборная играла против Таджикистана. Мы вообще не можем понять, во что играем и что делать на поле. Я понимаю, что в футболе бывает всякое и можно некоторые вещи списать на стечение обстоятельств. Но было слишком много ошибок допущено. Примерно минут 10-15 наша сборная играла в футбол, а дальше было непонятно что. И было видно, что никак игру наладить не могут футболисты. Сложно объяснить причины такой плохой игры. Очевидно, что игроки находились не в оптимальной форме.

А Кения мне понравилась. Понравилась своим желанием, было видно, что ребята прям хотели выиграть. И по уровню они показали, что не так сильно отстают от нас. В каких-то моментах они играли лучше. Но самое главное, что нужно отметить, у них было больше желания», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко Сборная Кении
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