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Тьяго Силва заявил, что не завершал карьеру в сборной Бразилии

19 Октября 2023 • 21:28 Комментировать

Бразильский защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва ответил на вопрос о национальной команде.

«Я не отказывался от поездок в сборную Бразилии. Если меня вызовут, то я буду готов, но в последнее время меня не приглашают. Сейчас я сосредоточен на «Челси». Надеюсь, в этом сезоне мы будем лучше, чем в прошлом», — приводит слова Силвы ESPN.

На счету 39-летнего футболиста 113 матчей в составе сборной Бразилии, в которых он забил семь мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Последний раз Силва привлекался в команду в конце 2022 года для участия в чемпионате мира в Катаре, где бразильцы вылетели в 1/4 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Бразилии Тьяго Силва
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