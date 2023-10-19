ФИФА планирует провести большинство матчей ЧМ-2030 в Испании

Большая часть матчей чемпионата мира - 2030 может пройти на территории Испании, несмотря на шесть стран-хозяек юбилейного турнира.
По информации SER, не считая трёх матчей-открытия в Южной Америке, ФИФА рассматривает возможность использования 18 стадионов для проведения чемпионата мира 2030 года. 10 из них будет располагаться в Испании, четыре в Марокко, три в Португалии и еще один будет выбран между Испанией и Марокко. В Федерации футбола Испании рассчитывают, что финал ЧМ-2030 состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Сообщается, что в испанской заявке точно будут представлены следующие арены:
- «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид);
- «Метрополитано» (Мадрид);
- «Камп Ноу» (Барселона);
- «RCDE Стэдиум» (Барселона);
- «Ла Картуха» (Севилья);
- «Сан-Мамес» (Бильбао);
- «Реале Арена» (Сан-Себастьян);
- «Месталья» (Валенсия).
Напомним, что юбилейный чемпионат мира пройдёт в шести странах (Испания, Португалия, Марокко, Уругвай, Аргентина и Парагвай).
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