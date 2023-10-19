ФИФА планирует провести большинство матчей ЧМ-2030 в Испании

Большая часть матчей чемпионата мира - 2030 может пройти на территории Испании, несмотря на шесть стран-хозяек юбилейного турнира.

По информации SER, не считая трёх матчей-открытия в Южной Америке, ФИФА рассматривает возможность использования 18 стадионов для проведения чемпионата мира 2030 года. 10 из них будет располагаться в Испании, четыре в Марокко, три в Португалии и еще один будет выбран между Испанией и Марокко. В Федерации футбола Испании рассчитывают, что финал ЧМ-2030 состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Сообщается, что в испанской заявке точно будут представлены следующие арены:

«Сантьяго Бернабеу» (Мадрид);

«Метрополитано» (Мадрид);

«Камп Ноу» (Барселона);

«RCDE Стэдиум» (Барселона);

«Ла Картуха» (Севилья);

«Сан-Мамес» (Бильбао);

«Реале Арена» (Сан-Себастьян);

«Месталья» (Валенсия).

Напомним, что юбилейный чемпионат мира пройдёт в шести странах (Испания, Португалия, Марокко, Уругвай, Аргентина и Парагвай).