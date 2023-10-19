​Мостовой – о сборной России: «Если все нормальные сборные заняты, можно и не собираться в ноябре»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что национальной команде не стоит проводить сбор в ноябре, если сильных соперников для товарищеских матчей найти не удастся.

Мостовой не согласен с тем, что сборной России сейчас нужно играть с любыми соперниками.

«Вот сыграли недавно против Кении. В итоге чудом в самом конце матча кое-как спасаем ничью. А зачем тогда играть вообще? Если все нормальные сборные заняты, можно и не собираться в ноябре. Мальдивы и Куба – совсем уже нам не подходят», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Мостовой вопрошает, о каком уровне российской сборной можно говорить, если играть вничью с кенийцами.

Напомним, что в октябре сборная России до ничьей с Кенией (2:2) обыграла Камерун (1:0).