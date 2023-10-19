«Аль-Хиляль» может получить компенсацию от ФИФА из-за травмы Неймара

Аравийский клуб «Аль-Хиляль» может получить компенсацию из-за травмы бразильского нападающего Неймара во время матча сборной Бразилии.

Форвард получил повреждение крестообразных связок и мениска во встрече против Уругвая в рамках отборочного этапа к чемпионату мира - 2026.

«ФИФА покрывает максимум один год нетрудоспособности игрока, а сумма компенсации ограничена — 7,5 миллиона евро», — приводит слова юриста Эдуардо Карлезо издание Globo. Выплаты нынешнему клубу Неймара возможны, если игрок получил травму в соревнованиях под эгидой ФИФА и не может играть более 28 дней подряд.

Напомним, что Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» в августе текущего года, перейдя из «Пари Сен-Жермен».