Гунько — о возможном возвращении Дзюбы в сборную: Не вижу смысла обсуждать это

Экс-тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России.

Напомним, главный тренер национальной команды Валерий Карпин неоднократно заявлял, что на данный момент в сборную не вызываются футболисты старше 30 лет. Отметим, что летом Дзюбе исполнилось 35 лет.

«Пригодился бы Дзюба сборной? Сейчас есть критерии отбора в команду, которым следует тренерский штаб. И обсуждать это, абстрагируясь от критериев, смысла нет», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Специалист добавил, что это касается не только Дзюбы, но и всех игроков, которые не подходят под параметры сборной.

На счету Дзюбы 55 матчей в футболке сборной России, 30 забитых мячей и 15 результативных передач.