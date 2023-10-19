Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Гунько — о возможном возвращении Дзюбы в сборную: Не вижу смысла обсуждать это

19 Октября 2023 • 18:45 Комментировать

Экс-тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России.

Напомним, главный тренер национальной команды Валерий Карпин неоднократно заявлял, что на данный момент в сборную не вызываются футболисты старше 30 лет. Отметим, что летом Дзюбе исполнилось 35 лет.

«Пригодился бы Дзюба сборной? Сейчас есть критерии отбора в команду, которым следует тренерский штаб. И обсуждать это, абстрагируясь от критериев, смысла нет», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Специалист добавил, что это касается не только Дзюбы, но и всех игроков, которые не подходят под параметры сборной.

На счету Дзюбы 55 матчей в футболке сборной России, 30 забитых мячей и 15 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Артём Дзюба Дмитрий Гунько
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
19:29 · Чемпионат мира 2026
ФИФА планирует провести большинство матчей ЧМ-2030 в Испании
19:21 · Чемпионат мира 2026
​Мостовой – о сборной России: «Если все нормальные сборные заняты, можно и не собираться в ноябре»
19:12 · Чемпионат мира 2026
«Аль-Хиляль» может получить компенсацию от ФИФА из-за травмы Неймара
18:45 · Чемпионат мира 2026
Гунько — о возможном возвращении Дзюбы в сборную: Не вижу смысла обсуждать это
18:15 · Чемпионат мира 2026
Винисиус поддержал травмированного Неймара
17:57 · Чемпионат мира 2026
Тормена: Я хотел бы увидеть матч между сборными России и Бразилии
17:48 · Россия. Премьер-лига
В РФС сообщили, что Карпин покинет «Ростов», когда сборную России допустят до турниров
17:01 · Чемпионат мира 2026
Нигматуллин: «Лучше спарринговаться со сборной Мальдив или Кубы, чем не играть вообще»
16:57 · Медиалига
​В РФС высказались о возможном матче сборной России против сборной Медиалиги
15:58 · Чемпионат мира 2026
​Фанаты сборной Перу перед матчем с Аргентиной подрались между собой – всё из-за ритуалов
15:40 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов не исключил, что сборная России не будет играть в ноябре
14:35 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной Кении ответил Быстрову
13:53 · Чемпионат мира 2026
Талалаев призвал Ловчева возглавить сборную России вместо Карпина
13:14 · Чемпионат мира 2026
​Тренер Кении: «В любой соседней стране мне бы поставили памятник за победу над Россией»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Не думаю, что Россию ждут в Азии»
Все новости
Рекомендуем