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Винисиус поддержал травмированного Неймара

19 Октября 2023 • 18:15 Комментировать
Колумбия
...
Бразилия
17.11 03:00

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор обратился к Неймару, который получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира – 2026 с Уругваем (0:2).

Винисиус опубликовал пост на своей страничке в социальной сети, который посвятил Неймару. В сообщении бразилец пожелал своему напарнику по национальной команде успешного выздоровления, добавив, что он его очень любит.

Ранее стало известно, что Неймар повредил крестообразную связку и точно больше не сыграет в этом календарном году.

Следующий матч сборная Бразилии проведет против Колумбии. Игра состоится 17 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Неймар Винисиус Жуниор Аль-Хиляль Эр-Рияд
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