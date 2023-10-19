Винисиус поддержал травмированного Неймара

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор обратился к Неймару, который получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира – 2026 с Уругваем (0:2).

Винисиус опубликовал пост на своей страничке в социальной сети, который посвятил Неймару. В сообщении бразилец пожелал своему напарнику по национальной команде успешного выздоровления, добавив, что он его очень любит.

Ранее стало известно, что Неймар повредил крестообразную связку и точно больше не сыграет в этом календарном году.

Следующий матч сборная Бразилии проведет против Колумбии. Игра состоится 17 ноября.