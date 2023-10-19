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Тормена: Я хотел бы увидеть матч между сборными России и Бразилии

19 Октября 2023 • 17:57 Комментировать

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился мнением о возможном товарищеском матче между сборными России и Бразилии.

«Я хочу увидеть этот матч, это была бы интересная игра. Не знаю, возможно ли организовать такую встречу, но надеюсь, что скоро мы сможем увидеть такой матч», — приводит слова Тормены Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний футболист появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Напомним, в последнем товарищеском матче сборная России не смогла обыграть Кению (2:2), а сборная Бразилии уступила Уругваю (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира – 2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная Бразилии Сборная России Витор Тормена
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