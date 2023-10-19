Нигматуллин: «Лучше спарринговаться со сборной Мальдив или Кубы, чем не играть вообще»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматулиин высказался о возможности проведения товарищеского матча в ноябрьское международное окно.

«Однозначно — лучше спарринговаться со сборной Мальдив или Кубы, чем не играть вообще! Главное, научиться проводить подобные игры с должным отношением. Нужно относиться серьёзно к любому сопернику, играть на победу и выкладываться на сто процентов», — приводит слова участника ЧМ-2002 в интервью «Чемпионату».

По его мнению, в следующее окно найти соперника для подопечных Валерия Карпина будет сложнее, поскольку все будут заняты отборочными матчами.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что сборная России не будет играть в ноябре.