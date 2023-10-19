​Фанаты сборной Перу перед матчем с Аргентиной подрались между собой – всё из-за ритуалов

На днях в отборе на чемпионат мира – 2026 года проходил матч между сборными Перу и Аргентины. Перед игрой некоторые фанаты перуанской сборной проводили около стадиона специальные ритуалы, которые должны были помочь команде добиться положительного результата. При этом другая группа поклонников сборной Перу ритуалы не поддержала, и между людьми завязалась драка. Об этом рассказывает TyC Sports.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Перу со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал звёздный нападающий Лионель Месси. «Альбиселесте» идут в отборе без потерь очков.

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