Митрофанов не исключил, что сборная России не будет играть в ноябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов поделился комментарием о возможных товарищеских матчах сборной России в ноябре.

«Допускаю ли, что сборная может ни с кем не сыграть в ноябре? Мы не играли на июньском сборе, при этом у нас были договоренности... Поэтому даже при наличии подписанных документов стоит быть осторожными», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что работа над поиском соперников идет полным ходом.

Напомним, ранее подопечные Валерия Карпина одержали победу в товарищеском матче над сборной «Камеруна» (1:0) и сыграли вничью с Кенией (2:2).