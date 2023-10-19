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Тренер сборной Кении ответил Быстрову

19 Октября 2023 • 14:35 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат отреагировал на слова бывшего полузащитника сборной России Владимира Быстрова в адрес африканской команды.

Напомним, после товарищеского матча между сборными России и Кении (2:2) Быстров назвал кенийцев «дровищами».

«Бывшие игроки говорят так, будто они были лучшими в мире. В Кении так же! Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних матчей сборной Кении», — цитирует Фырата «Спорт-Экспресс».

В октябре сборная России также успела сыграть с командой Камеруна Москве. Подопечные Валерия Карпина сумели добиться минимальной победы (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Быстров Сборная Кении Энгин Фырат
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