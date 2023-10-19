Тренер сборной Кении ответил Быстрову

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат отреагировал на слова бывшего полузащитника сборной России Владимира Быстрова в адрес африканской команды.

Напомним, после товарищеского матча между сборными России и Кении (2:2) Быстров назвал кенийцев «дровищами».

«Бывшие игроки говорят так, будто они были лучшими в мире. В Кении так же! Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних матчей сборной Кении», — цитирует Фырата «Спорт-Экспресс».

В октябре сборная России также успела сыграть с командой Камеруна Москве. Подопечные Валерия Карпина сумели добиться минимальной победы (1:0).