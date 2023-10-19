Талалаев призвал Ловчева возглавить сборную России вместо Карпина

Рулевой подмосковных «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на критические высказывания ветерана «Спартака» Евгения Ловчева в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Я привык оценивать поступки. Пускай Ловчев пойдет баллотироваться на тренера сборной и выведет ее на первое место в мире, если он хочет говорить, что кто-то работает неудачно», - приводятся слова специалиста на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что в октябре сборная России провела две товарищеские встречи. Подопечные Карпина отпраздновали минимальную победу над Камеруном со счетом 1:0, а с Кенией расписали мировую со счетом 2:2.