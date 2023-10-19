​Тренер Кении: «В любой соседней стране мне бы поставили памятник за победу над Россией»

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат указал на низкий уровень развития футбола в стране.

«Кения – страна, где не знают ничего о футболе, поэтому в этом смысле недостаточно его уважают. Мы выиграли чемпионат Азии в Катаре, и всем было все равно», - цитирует Фырата «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что в Кении не оценили бы победу над Россией. В начале недели команды сыграли вничью со счётом 2:2 в товарищеском матче, причём кенийцы пропустили второй гол уже в концовке.

По словам Фырата, победу над Россией могли бы оценить только в соседних с Кенией странах.

«В любой соседней стране мне бы поставили памятник в центре города за победу над Россией», - сказал рулевой сборной Кении.

Стоит сказать, что сборная России из-за санкций сейчас может проводить только товарищеские матчи.