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​Тренер Кении: «В любой соседней стране мне бы поставили памятник за победу над Россией»

19 Октября 2023 • 13:14 Комментировать

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат указал на низкий уровень развития футбола в стране.

«Кения – страна, где не знают ничего о футболе, поэтому в этом смысле недостаточно его уважают. Мы выиграли чемпионат Азии в Катаре, и всем было все равно», - цитирует Фырата «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что в Кении не оценили бы победу над Россией. В начале недели команды сыграли вничью со счётом 2:2 в товарищеском матче, причём кенийцы пропустили второй гол уже в концовке.

По словам Фырата, победу над Россией могли бы оценить только в соседних с Кенией странах.

«В любой соседней стране мне бы поставили памятник в центре города за победу над Россией», - сказал рулевой сборной Кении.

Стоит сказать, что сборная России из-за санкций сейчас может проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кении Энгин Фырат
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