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Отец Неймара: «Не слушай идиотов, футбол будет ждать тебя»

19 Октября 2023 • 10:36 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Халидж
20.10 21:00

Неймар да Силва, отец нападающего саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймара, отреагировал на тяжёлую травму своего сына, которую футболист получил в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года против Уругвая (0:2).

Отец поддержал Неймара, заявив, что вместе они сумеют справиться со всеми трудностями.

«Не слушай сейчас идиотов, у них своя судьба… Наша семья, друзья, твой нынешний клуб, национальная сборная и футбол будут ждать тебя», — написал отец нападающего в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что у игрока сборной Бразилии был выявлен разрыв крестообразной связки колена, из-за которого он пропустит остаток нынешнего сезона.

Напомним, минувшим летом Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». В составе своей новой команды 31-летний футболист успел провести пять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар да Силва
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