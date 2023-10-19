Камерун хочет сыграть ответный матч с Россией

Блез Джунан, который является генсеком федерации футбола Камеруна, высказался касательно ответного товарищеского поединка против национальной сборной России.

«Мы хотим сыграть с Россией ответный матч в Яунде. Уже ведем переговоры по организации этой товарищеской встречи», - передает слова Джунана Sport24.

Напомним, что сборные России и Камеруна провели контрольную встречу 12 октября. Спарринг прошел на московском стадионе «ВТБ Арена» и завершился минимальной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 1:0. Единственный гол в противостоянии забил нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.