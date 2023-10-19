Неймар: «Это самый худший момент в карьере»

Звездный бразильский форвард Неймар прокомментировал свою травму. Нападающий получил разрыв крестообразных связок и выбыл до конца сезона.

«Это очень грустный момент, самый худший в карьере. Я сильный, но в этот раз мне понадобится поддержка друзей и родных. Нелегко переживать операции и травмы. Благодарю всех за поддержку», - говорится в публикации нападающего в социальных сетях.

Напомним, что Неймар получил травму во время поединка отборочного цикла чемпионата мира – 2026 против национальной команды Уругвая. Игроку понадобились носилки, чтобы покинуть поле.

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