Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Неймар: «Это самый худший момент в карьере»

19 Октября 2023 • 07:27 Комментировать (1)

Звездный бразильский форвард Неймар прокомментировал свою травму. Нападающий получил разрыв крестообразных связок и выбыл до конца сезона.

«Это очень грустный момент, самый худший в карьере. Я сильный, но в этот раз мне понадобится поддержка друзей и родных. Нелегко переживать операции и травмы. Благодарю всех за поддержку», - говорится в публикации нападающего в социальных сетях.

Напомним, что Неймар получил травму во время поединка отборочного цикла чемпионата мира – 2026 против национальной команды Уругвая. Игроку понадобились носилки, чтобы покинуть поле.

Неймара унесли на носилках после травмы колена

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
San13
19 Октября 2023 в 07:33
Ней видать думал что будет по вечерам в клубах зависать и сохранит такую же физическую форму?
Часто такие травмы случаются ввиду слабой физической формы.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
07:27 · Чемпионат мира 2026
Неймар: «Это самый худший момент в карьере» 1
01:14 · Испания. Ла Лига
Родриго прокомментировал тяжёлую травму Неймара
00:20 · Чемпионат мира 2026
Сборная Аргентины не пропустила ни одного гола в 2023 году – восемь сухих побед в восьми матчах
18 Октября
21:43 · Чемпионат мира 2026
Фильцов: «Сборная России должна собираться и играть товарищеские матчи»
20:42 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин не поддерживает мнение о необходимости увольнения Карпина из сборной России
20:10 · Кубок Азии
​«Реплика» - игрок сборной Йемена повторил легендарный гол Марадоны 3 видео
19:44 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Критиковать всегда легче, чем созидать»
18:55 · Чемпионат мира 2026
Масалитин оценил ничью сборных России и Кении
18:34 · Чемпионат мира 2026
Ледяхов: Критиковать Карпина не за что в текущих условиях
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Шалимов советует РФС работать над переходом из УЕФА в Азию
16:44 · Чемпионат мира 2026
Шалимов: «Ошибка Джикии в матче с Кенией — несчастный случай»
16:26 · Чемпионат мира 2026
Шалимов: «В матче с Кенией сборная России была настроена на прессинг»
15:40 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Камерун сильнее Кении»
14:40 · Чемпионат мира 2026
Губерниев: «У Карпина же впереди чемпионат Европы с матчами против Англии, зачем ему игра с Кенией?»
14:33 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев резко высказался о Джикии после провального матча
Все новости
Рекомендуем