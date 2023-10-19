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Сборная Аргентины не пропустила ни одного гола в 2023 году – восемь сухих побед в восьми матчах

19 Октября 2023 • 00:20 Комментировать
Перу
0:2
Аргентина

Соперники сборной Аргентины по-прежнему не могут распечатать ворота действующих чемпионов мира в нынешнем календарном году.

Серия продолжилась в матче против Перу, в котором аргентинцы взяли верх (2:0) благодаря дублю Лионеля Месси. Как отмечает Squawka, сборная Аргентины до сих пор не пропустила ни одного гола в 2023 году, всухую выиграв все восемь поединков.

Команда Лионеля Скалони взяла верх в товарищеских матчах против Панамы (2:0), Кюрасао (7:0), Австралии (2:0) и Индонезии (2:0), а также во встречах отбора на чемпионат мира – 2026 с Эквадором (1:0), Боливией (3:0), Парагваем (1:0) и Перу (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони
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