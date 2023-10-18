Фильцов: «Сборная России должна собираться и играть товарищеские матчи»

Экс-вратарь «Локомотива» Александр Фильцов считает, что сборная России должна проводить сборы, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Хорошо, что собирают сборную при нынешних обстоятельствах. Команда должна собираться, играть товарищеские матчи с разными соперниками, с кем можно договориться», — цитирует Фильцова Legalbet.

В октябре сборная России провела два контрольных поединка. Первая игра с Камеруном прошла в Москве, встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 1:0. Вторым соперником российской сборной стала Кения (2:2).

Ранее сообщалось, что в ноябре сборная России может провести еще один товарищеский матч на своем поле.