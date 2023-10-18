Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

«Он только что подписал контракт с «Аль-Госпиталем» - Реакция болельщиков на травму Неймара

18 Октября 2023 • 21:04 Комментировать

Нападающий сборной Бразилии Неймар во время матча квалификации к чемпионату мира 2026 года против Уругвая (0:2) получил тяжёлую травму колена и не смог покинуть поле самостоятельно. Футболиста уносили на носилках, а сам Неймар не смог сдержать эмоций и рыдал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет читателям реакцию болельщиков на вылет футболиста из состава Бразилии и «Аль-Хиляля».

«Он явно не следит за собой, опух, вероятно, употребляет алкоголь и плохо питается, поэтому в последние годы постоянно получает травмы. Жаль… Если бы он заботился о себе, как Криштиану, то не получил бы столько травм», - MessiahDoFutebol

«Теперь 6 месяцев будет залечивать травму. Типичный Неймар», - Txapel

«Он только что подписал контракт с «Аль-Госпиталем», - PeteLange

«Я сомневаюсь, что травма серьезная, теперь она всегда должна совпадать и с днем ​​рождения сестры, и с Рождеством, а сейчас, видимо, с карнавалом? Этот человек очень и очень умный, он всегда стремился к жизни, чтобы присутствовать на этих событиях», - dxlmi

«В тот день, когда он покинул «Барсу», он повесил бутсы на гвоздь», - Chapulin_Colorao

«Как хорошо он развёл арабов. Он зарабатывает много миллионов и почти ничего не сделал в арабской лиге. И вот уже несколько месяцев он будет травмирован. Вот как он проводит Рождество в Бразилии, и, если повезет, до Карнавала и дня рождения его младшей сестры. Великий Неймар и его афера на арабах», - dei79

После матча с Уругваем (0:2) Неймар был замечен на костылях, но это не помешало ему сделать фото с юным болельщиком. На клубном уровне бразилец представляет команду из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар ЧМ-2026 Саудовская Аравия Аль-Хиляль Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
21:43 · Чемпионат мира 2026
Фильцов: «Сборная России должна собираться и играть товарищеские матчи»
20:42 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин не поддерживает мнение о необходимости увольнения Карпина из сборной России
20:10 · Кубок Азии
​«Реплика» - игрок сборной Йемена повторил легендарный гол Марадоны 3 видео
19:44 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Критиковать всегда легче, чем созидать»
18:55 · Чемпионат мира 2026
Масалитин оценил ничью сборных России и Кении
18:34 · Чемпионат мира 2026
Ледяхов: Критиковать Карпина не за что в текущих условиях
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Шалимов советует РФС работать над переходом из УЕФА в Азию
16:44 · Чемпионат мира 2026
Шалимов: «Ошибка Джикии в матче с Кенией — несчастный случай»
16:26 · Чемпионат мира 2026
Шалимов: «В матче с Кенией сборная России была настроена на прессинг»
15:40 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Камерун сильнее Кении»
14:40 · Чемпионат мира 2026
Губерниев: «У Карпина же впереди чемпионат Европы с матчами против Англии, зачем ему игра с Кенией?»
14:33 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев резко высказался о Джикии после провального матча
13:37 · Чемпионат мира 2026
​Карпин задал вопрос тем, кто призывает Россию переходить в Азию
13:33 · Чемпионат мира 2026
Карпин отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА
13:31 · Россия. Премьер-лига
Тарасова: «Не слежу за футболом, ни вчера и ни сегодня» 2
Все новости
Рекомендуем