«Он только что подписал контракт с «Аль-Госпиталем» - Реакция болельщиков на травму Неймара

Нападающий сборной Бразилии Неймар во время матча квалификации к чемпионату мира 2026 года против Уругвая (0:2) получил тяжёлую травму колена и не смог покинуть поле самостоятельно. Футболиста уносили на носилках, а сам Неймар не смог сдержать эмоций и рыдал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет читателям реакцию болельщиков на вылет футболиста из состава Бразилии и «Аль-Хиляля».

«Он явно не следит за собой, опух, вероятно, употребляет алкоголь и плохо питается, поэтому в последние годы постоянно получает травмы. Жаль… Если бы он заботился о себе, как Криштиану, то не получил бы столько травм», - MessiahDoFutebol

«Теперь 6 месяцев будет залечивать травму. Типичный Неймар», - Txapel

«Он только что подписал контракт с «Аль-Госпиталем», - PeteLange

«Я сомневаюсь, что травма серьезная, теперь она всегда должна совпадать и с днем ​​рождения сестры, и с Рождеством, а сейчас, видимо, с карнавалом? Этот человек очень и очень умный, он всегда стремился к жизни, чтобы присутствовать на этих событиях», - dxlmi

«В тот день, когда он покинул «Барсу», он повесил бутсы на гвоздь», - Chapulin_Colorao

«Как хорошо он развёл арабов. Он зарабатывает много миллионов и почти ничего не сделал в арабской лиге. И вот уже несколько месяцев он будет травмирован. Вот как он проводит Рождество в Бразилии, и, если повезет, до Карнавала и дня рождения его младшей сестры. Великий Неймар и его афера на арабах», - dei79

После матча с Уругваем (0:2) Неймар был замечен на костылях, но это не помешало ему сделать фото с юным болельщиком. На клубном уровне бразилец представляет команду из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».