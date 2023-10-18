Масалитин оценил ничью сборных России и Кении

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о результате матча сборных России и Кении и его значении.

«С чего мы взяли, что мы будем всех обыгрывать по 5:0, по 10:0? Откуда это? Да, Кении, может, когда-то забивали и пять, и десять. А сейчас это обученная, скоростная команда. Там есть такие бегуны, которые убежали бы на раз-два ото всех — и не только от нашей сборной, но и от европейских», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

По его мнению, игра национальной команды строится от того, как её видит тренерский штаб, отметив, что в действиях сборной было множество ошибок.

В октябрьских матчах подопечные Валерия Карпина выиграли у Камеруна с минимальным счётом, а также вничью со счётом 2:2 сыграли против сборной Кении.