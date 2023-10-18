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Ледяхов: Критиковать Карпина не за что в текущих условиях

18 Октября 2023 • 18:34 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов высказался о критике Валерия Карпина со стороны Евгения Ловчева из-за кадрового подбора сборной России.

«Критиковать Карпина не за что. В условиях, в которых мы находимся сложно мотивировать футболистов и подходить к этим товарищеским играм. Но Ловчев прав, потому что игрок сборной должен соответствовать её уровню. Исполнительское мастерство у российских футболистов низкого качества», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

По мнению эксперта, и Карпин, и Ловчев по-своему правы, поскольку тренер в текущих обстоятельствах старается просмотреть как можно большее число кандидатов.

Напомним, что сборная России провела два матча в рамках октябрьского окна. После минимальной победы над Камеруном подопечные Валерия Карпина сыграли с Кенией со счётом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Игорь Ледяхов
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