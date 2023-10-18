Шалимов: «Ошибка Джикии в матче с Кенией — несчастный случай»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об ошибке защитника сборной России Георгия Джикии в товарищеском матче против Кении (2:2).

Напомним, оплошность игрока «Спартака» привела ко второму голу африканской команды.

«Ошибка Джикии — просто несчастный случай. Он просто не попал в центр мяча, получилась срезка, что Георгию несвойственно. Другие ребята тоже теряли мячи», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

В октябре сборная России также обыграла Камерун (1:0) в товарищеской встрече, которая проходила в Москве на домашнем стадионе «Динамо».

В текущем сезоне 29-летний Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.