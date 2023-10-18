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Шалимов: «В матче с Кенией сборная России была настроена на прессинг»

18 Октября 2023 • 16:26 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о товарищеском матче между сборными России и Кении, который завершился с ничейным счётом 2:2.

Напомним, россияне открыли счёт в самом начале встречи, но затем пропустили дважды и сумели отыграться лишь в концовке матча. 

«Кения играла в три центральных защитника, мы — в три форварда, были настроены прессинговать и результат был. Думалось, что сейчас попрём и будет разгром. Но дальше произошли ошибки», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В октябре сборная России успела также сыграть с Камеруном, обыграв африканскую команду с минимальным счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Шалимов Сборная Кении
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