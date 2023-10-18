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Карпин: «Камерун сильнее Кении»

18 Октября 2023 • 15:40 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об уровне команды Кении, с которой россияне сыграли вничью (2:2) в товарищеском матче, состоявшемся 16 октября.

Карпин сравнил Кению с азиатскими сборными, отметив, что по уровню игры она уступает команде Камеруна, которую россияне обыграли 12 октября в Москве со счётом 1:0.   

«Уровень сборной Кении? Примерно такой же, как у наших прошлых соперников из Азии, за исключением Ирана. Камерун сильнее Кении? Конечно, сильнее», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах. Дата проведения следующего товарищеского матча сборной России пока не известна.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Камеруна Сборная Кении
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