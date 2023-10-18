Губерниев: «У Карпина же впереди чемпионат Европы с матчами против Англии, зачем ему игра с Кенией?»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Валерия Карпина о том, что в товарищеских матчах уровень настроя футболистов может быть не самым высоким.

«У Валерия Георгиевича же впереди чемпионат Европы, и когда он будет играть с Англией, Испанией и Францией, зачем ему игра с Кенией?» - пошутил Губерниев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Губерниев дал понять, что в нынешних реалиях, когда сборная России проводит товарищеские матчи, футболисты должны даже на такие игры настраиваться серьёзно.

Напомним, что в октябре сборная России провела две товарищеские игры. Сначала команда Валерия Карпина обыграла Камерун (1:0), а затем – сыграла вничью с Кенией (2:2).