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​Карпин задал вопрос тем, кто призывает Россию переходить в Азию

18 Октября 2023 • 13:37 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий о возможном переходе Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Ранее УЕФА и ФИФА объявили, что санкции в отношении сборной России будут действовать до урегулирования ситуации на Украине. После этого в российском футбольном обществе снова активизировались призывы переходить в Азию.

«Спросите у человека, кто призывает идти в Азию: а нас там допустят к играм?» - цитирует Карпина «Чемпионат».

Ранее в РФС говорили, что сам по себе переход в АФК может оказаться бессмысленным, если ФИФА не снимет санкции.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России РФС АФК Переход РФС в АФК
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