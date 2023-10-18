​Карпин задал вопрос тем, кто призывает Россию переходить в Азию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий о возможном переходе Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Ранее УЕФА и ФИФА объявили, что санкции в отношении сборной России будут действовать до урегулирования ситуации на Украине. После этого в российском футбольном обществе снова активизировались призывы переходить в Азию.

«Спросите у человека, кто призывает идти в Азию: а нас там допустят к играм?» - цитирует Карпина «Чемпионат».

Ранее в РФС говорили, что сам по себе переход в АФК может оказаться бессмысленным, если ФИФА не снимет санкции.