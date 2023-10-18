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Карпин отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА

18 Октября 2023 • 13:33 Комментировать

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение РФС не переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если бы при переходе в Азию мы гарантированно участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать. А лить из пустого в порожнее нет смысла», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские игры. В последнем спарринге подопечные Карпина расписали ничью с Кенией (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Переход РФС в АФК
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