Карпин отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение РФС не переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если бы при переходе в Азию мы гарантированно участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать. А лить из пустого в порожнее нет смысла», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские игры. В последнем спарринге подопечные Карпина расписали ничью с Кенией (2:2).