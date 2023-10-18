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Карпин: «Головин на 100% помог бы сборной, но не смог»

18 Октября 2023 • 13:26 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал травму полузащитника Александра Головина, из-за которой игрок не смог помочь национальной команде в октябрьских товарищеских матчах.

«Уверен на сто процентов, что он помог бы. Но не смог. Его заменил Пиняев и очень достойно смотрелся. Но футбол - это в том числе и травмы, ничего не поделаешь», - передает слова специалиста«Чемпионат».

В октябре сборная России провела два товарищеских поединка. Сначала подопечные Валерия Карпина одолели на своем поле Камерун со счетом 1:0, а затем на нейтральном стадионе сыграли вничью с Кенией (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Головин
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